Flavio Briatore: “Al Billionaire abbiamo rispettato le regole, ma i clienti volevano stare appiccicati” (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore racconta questi giorni piuttosto complicati, dal focolaio del suo Billionaire al ricovero al San Raffaele, in un’intervista esclusiva pubblicata oggi dal quotidiano La Stampa. L’imprenditore, positivo al Coronavirus, spiega di stare bene: “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato, altrimenti sarei un fenomeno visto che le sto parlando al cellulare”. Il suo lussuoso locale è diventato un vero e proprio focolaio, con decine di persone contagiate. Eppure Briatore sottolinea che tutte le norme anti-Covid sono state rispettate, scaricando semmai la colpa sull’imprudenza dei clienti: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le ... Leggi su tpi

VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore. Invitandolo a guardare, sempre, il lato positivo degli accadimenti.… - HuffPostItalia : 'Flavio Briatore è positivo al Covid': arriva la conferma del San Raffaele - fanpage : #Briatore positivo al #covid19 La conferma dall'ospedale - 1_starrynight : RT @LiveSpinoza: Coronavirus, Flavio Briatore messo in isolamento. Ma a lui hanno detto che è un privé. [@pirata_21] - calabrian19 : RT @napam_51: IL DEGNO MARITO DI UNA NULLITÀ NON SOLO POLITICA ,COSA POTRÀ ESSERE?? Flavio Briatore, lo sfottò del marito di Virginia Raggi… -