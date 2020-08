Emis Killa: “Conoscente positivo è andato in giro per paura di essere giudicato” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Ho appena saputo da amici che un nostro conoscente, tornato da una vacanza in Sardegna con gente positiva al covid, per paura di essere giudicato è andato in giro per giorni fino al tampone, a cui è risultato positivo. Per il covid non lo giudicavo. Per sta mossa da coglione, sì“. Parole di Emis Killa che, come ha fatto la collega Elettra Lamborghini, confessa sui social di avere amici positivi che fanno “finta di niente”. “La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il coronavirus e giustamente se ne stanno a casa – ha detto l’ereditiera presto sposa (il 6 settembre, ndr) – Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il ... Leggi su ilfattoquotidiano

