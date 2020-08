Covid-19, "Flavio Briatore sarà dimesso domani". La quarantena a casa di Daniela Santanchè (Di venerdì 28 agosto 2020) Ora, come riporta il quotidiano 'Il Resto del Carlino', a intervenire nella querelle è lo stesso Briatore che ha risposto a muso duro: "Spera nella giustizia divina ma se non funziona ti vengo a ... Leggi su quotidiano

Corriere : Briatore dà la colpa ai clienti - fattoquotidiano : FLAVIO BRIATORE Il re leone “nato poverissimo” sulle alture del Cuneese una settantina di anni fa [di @CorriasPino]… - espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - Mosange : RT @Tg3web: Coronavirus. Diversi i turisti positivi individuati in Sardegna. Si pensa a come farli tornare a casa, potrebbero essere imbarc… - AndreaMeschini1 : @Briatore ciao Flavio sai che non mi piace niente il tiro al piccione? L'articolo di Elvira Savino che dice di aver… -