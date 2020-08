Coronavirus, nuovo focolaio in una Rsa: 22 contagiati in una casa di riposo a Milano (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, nuovo focolaio in Rsa: 22 contagiati in casa di riposo a Milano Torna l’incubo Coronavirus all’interno delle Rsa lombarde: negli ultimi giorni sono stati registrati 22 contagiati in una casa di riposo della periferia nord-est di Milano, il Quarenghi. Il focolaio scoperto nella struttura è il primo in una Rsa dopo il picco dell’emergenza Covid-19 in Italia. A dare la notizia è stato il quotidiano Il Giorno, secondo cui i positivi sarebbero 21 anziani e un operatore sanitario. Immediatamente sono partite le procedure previste dalla Regione a giugno per la riapertura dei ricoveri nelle Rsa: metà degli ... Leggi su tpi

