Coronavirus nel Lazio: 2.555 casi attualmente positivi, 152 casi in 24 ore, molti di rientro dalla Sardegna. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di venerdì 28 agosto 2020) ‘Oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%). E’ record dei test eseguiti oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi. Il grande lavoro di testing e di tracciamento che si sta facendo in questi giorni sarà fondamentale per una ripresa in sicurezza. Quello che amareggia i nostri operatori, che torno a ringraziare, è che molto poteva essere evitato attraverso comportamenti responsabili e controlli. Se la Sardegna non accetta la reciprocità, considerata dai tecnici l’elemento migliore per un’azione di prevenzione, noi comunque siamo pronti ad andare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Corriere : Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo - Agenzia_Ansa : L'età media dei casi diagnosticati è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione: è quanto emerge nel document… - fanpage : Record di contagi in Francia: quasi 5.500 positivi in 24 ore, livello mai raggiunto da aprile - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: L'età media dei casi diagnosticati è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione: è quanto emerge nel documento di m… - alexfoti : RT @fanpage: Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: indice Rt a 0.75, età media contagiati è 29 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, oltre 6 mila contagi in Francia in 24 ore. Putin: "Secondo vaccino pronto a settembre" la Repubblica Germania: fiducia consumatori (GfK) scivola a -1,8 a settembre, peggio attese (RCO)

E peggio delle attese che stimavano un -0,5. L'indicatore si ferma cosi' dopo tre rialzi consecutivi che hanno fatto seguito al minimo storico di maggio, a -23,4 punti, nel pieno della pandemia ...

Ad Avezzano è tempo di street food, ecco gli appuntamenti per il fine settimana

Avezzano. Un fine settimana originale, gustoso, ricco di eventi culturali, musicali e di un’ottima proposta eno- gastronomica: “Peccati di gola -street food fest” si svolgerà nei giorni 28 – 29 -30 ag ...

E peggio delle attese che stimavano un -0,5. L'indicatore si ferma cosi' dopo tre rialzi consecutivi che hanno fatto seguito al minimo storico di maggio, a -23,4 punti, nel pieno della pandemia ...Avezzano. Un fine settimana originale, gustoso, ricco di eventi culturali, musicali e di un’ottima proposta eno- gastronomica: “Peccati di gola -street food fest” si svolgerà nei giorni 28 – 29 -30 ag ...