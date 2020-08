Conosce una 29enne in un pub e se ne invaghisce, è l’inizio dell’incubo per la donna: la tempesta di telefonate e di minacce, incendia anche un’auto e una moto (Di venerdì 28 agosto 2020) Un 36enne di Roma, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Macao per atti persecutori nei confronti di una 29enne romana, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I fatti Dopo averla conosciuta all’interno del pub dove la donna lavora ed essersene invaghito, sebbene il sentimento non fosse ricambiato, l’uomo non si è rassegnato ed ha iniziato, dapprima ad infastidirla, poi a perseguitarla sistematicamente con telefonate e minacce a tutte le ore del giorno e della notte. È passato poi a veri e propri appostamenti e incursioni sul luogo di lavoro della vittima, durante i quali ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

massimobitonci : Solo chi non conosce il sistema fiscale italiano può proporre la “mensilizzazione” dei versamenti delle tasse, tra… - AlbertoBagnai : Se una roba del genere la si può capire in chi non ci conosce, è incomprensibile totalmente in chi ci conosce e ha… - CorriereCitta : Conosce una 29enne in un pub e se ne invaghisce, è l'inizio dell'incubo per la donna: la tempesta di telefonate e d… - adelestancati : RT @CasaLettori: “Il mondo è come un libro e chi non viaggia ne conosce una pagina soltanto.” Sant'Agostino Botticelli #Frammenti a #Ca… - TipaDi_Liam : Ho raga sto morendo, mia mamma non essendo italiana non conosce tutte le parolacce infatti non conosce la parola st… -

Ultime Notizie dalla rete : Conosce una Conosce una 29enne in un pub e se ne invaghisce, è l’inizio dell’incubo per la donna: la tempesta di telefonate e di minacce, incendia anche un’auto e una moto Il Corriere della Città Flavio Briatore: "Ma quale Covid, è una prostatite". E poi...

L'intervista diretta al manager più celebre della settimana, è stata pubblicata su Corriere.it e mette luce sullo stato di salute di Briatore. Dall'intervista, si evince che Briatore sia andato a fars ...

Google lancia l'università online: ecco come funzionerà

L'università tradizionale si troverà a breve a dover fare i conti con una rivoluzione targata Google. Il colosso delle innovazioni tecnologiche ha annunciato il lancio dei Google Career Certificates, ...

L'intervista diretta al manager più celebre della settimana, è stata pubblicata su Corriere.it e mette luce sullo stato di salute di Briatore. Dall'intervista, si evince che Briatore sia andato a fars ...L'università tradizionale si troverà a breve a dover fare i conti con una rivoluzione targata Google. Il colosso delle innovazioni tecnologiche ha annunciato il lancio dei Google Career Certificates, ...