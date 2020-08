Bologna, Fenucci: 'Mihajlovic sta bene, con lui il treno per l'Europa' (Di venerdì 28 agosto 2020) Da ieri il Bologna prepara la nuova stagione nel ritiro di Pinzolo senza il suo allenatore Mihajlovic, senza Tomiyasu e Bani che dovrebbero aggregarsi domani e con sei giocatori in partenza con le ... Leggi su gazzetta

