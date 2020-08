Aule scuola in un istituto religioso a Roma, Raggi visita stabile (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – “La collaborazione con il Vicariato sta dando i suo frutti. Abbiamo trovato altri spazi, anche nel X municipio, per venire incontro alle esigenze degli istituti talvolta non adeguati alle normative. Siamo qui all'istituto Maestre Pie Filippini, una ex scuola in disuso da 10 anni che grazie al protocollo sottoscritto con il Vicariato è stato messo a disposizione delle nostre scuole”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a margine della sua visita all'istituto religioso che è stato messo a disposizione per ospitare una parte degli studenti della scuola media dell'I.C. Ovidio. Si tratta di circa 300 degli 800 ragazzi iscritti. Questo è uno degli istituti religiosi che ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : #Salvini: Nostre proposte su Scuola sono semplici: stabilizzazione delle migliaia di precari che sono nelle classi… - Capezzone : +++Ieri al #tg4+++ CLIPPINO 1 (grazie a @strange_days_82) Scuola, dopo 6 mesi il governo è impantanato su tutto: au… - matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - RobRe62 : RT @BeppeSala: Sulla scuola abbiamo messo in piedi un corposo piano di azione, in ultimissima fase di definizione. Per Milano l'istruzione… - Stefaniacasp : RT @Capezzone: +++Ieri al #tg4+++ CLIPPINO 1 (grazie a @strange_days_82) Scuola, dopo 6 mesi il governo è impantanato su tutto: aule, banch… -

Ultime Notizie dalla rete : Aule scuola Covid Ferrara, a scuola aule a prova di virus con le pareti in cartongesso il Resto del Carlino Aule scuola in un istituto religioso a Roma, Raggi visita stabile

ROMA (ITALPRESS) – “La collaborazione con il Vicariato sta dando i suo frutti. Abbiamo trovato altri spazi, anche nel X municipio, per venire incontro alle esigenze degli istituti talvolta non adeguat ...

Mense, ingressi, banchi e docenti in più. Nel Veneziano troppi problemi irrisolti, l’ira dei presidi

Presidi sull’orlo di una crisi di nervi. A due settimane dal suono della campanella, le incognite sono ancora moltissime e i direttori scolastici sono in attesa di conferme sull’arrivo di banchi, sedi ...

ROMA (ITALPRESS) – “La collaborazione con il Vicariato sta dando i suo frutti. Abbiamo trovato altri spazi, anche nel X municipio, per venire incontro alle esigenze degli istituti talvolta non adeguat ...Presidi sull’orlo di una crisi di nervi. A due settimane dal suono della campanella, le incognite sono ancora moltissime e i direttori scolastici sono in attesa di conferme sull’arrivo di banchi, sedi ...