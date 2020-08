Amazon, con l’app si potranno inserire virtualmente i prodotti in casa prima di comprarli (Di venerdì 28 agosto 2020) Amazon ha un nuovo strumento di realtà aumentata che ti consente di vedere come sarebbero i prodotti a casa tua prima di acquistarli. La nuova funzionalità dell’app si basa sulle foto che hai scattato per consentirti di posizionare virtualmente più elementi di arredo nelle stanze della casa. Amazon ti consente di “vedere” i prodotti in casa utilizzando la fotocamera del telefono La funzionalità si basa sullo strumento AR View di Amazon che ti consente di mettere virtualmente alcuni oggetti in una stanza. Si dice che la funzione, denominata Room Decorator, fornisca immagini di qualità superiore oltre ad avere il vantaggio di vedere come appariranno ... Leggi su italiasera

Fai la spesa con Amazon Prime Now: fino al 40% di sconto su oltre 800 prodotti! | OfferteLabs Tom's Hardware Italia Amazon con Halo farà concorrenza a FitBit (Google) e Apple Watch

Amazon ha lanciato Halo: dispositivo indossabile per il fitness insieme a un servizio di abbonamento e un’app per smartphone di monitoraggio per la salute. Sfida aperta con Apple e Fitbit Amazon debut ...

Apple AirPods 2, auricolari wireless su Amazon con uno sconto del 30%

Rispetto alle precedenti hanno una maggiore velocità di connessione, più autonomia e un rapporto diretto con l’assistente vocale Siri. Basta un comando vocale per attivare l’assistente virtuale e rego ...

