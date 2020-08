Alto Calore annuncia nuove sospensioni idriche: i comuni interesati (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAlto Calore Servizi ha annunciato nuove interruzioni per la rete idrica nelle prossime ore. “Si comunica che, stante la situazione di disponibilità ridotta delle sorgenti del Serino, nonché i forti assorbimenti idrici ai serbatoi comunali, dalle ore 22.00 del 28 agosto alle ore 6.00 del 29 agosto, sarà sospesa l’erogazione idrica”. I comuni interessati: Atripalda, Mercogliano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Monteforte Irpino, Contrada, Pietrastornina e Forino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

