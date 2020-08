Addio a Joe Ruby, il papà di "Scooby-Doo": aveva 87 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Addio al papà di Scooby-Doo, ma anche al creatore di “Le avventure di Penelope Pitstop”, “Gli investigatti”, “Lo squalo Jabber” e “Alvin”. Lo sceneggiatore, animatore e produttore esecutivo statunitense Joe Ruby, che ha creato molte serie di cartoni animati, soprattutto per la casa Hanna-Barbera, è morto per cause naturali mercoledì scorso nella sua casa di Westlake Village, in California, all’età di 87 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal nipote Ben Ruby. “Non ha mai smesso di scrivere e creare, anche quando era molto vecchio”, ha detto il nipote. Sulla pagina ufficiale Facebook di Scooby-Doo si legge un messaggio commosso scritto da chi ... Leggi su huffingtonpost

