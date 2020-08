Addio a Joe Ruby, il ‘padre’ di Scooby Doo (Di venerdì 28 agosto 2020) Joe Ruby è morto all’età di 87 anni. Il ‘papà’ di Scoopy Doo si è spento per cause naturali. WESTLAKE VILLAGE (STATI UNITI) – Joe Ruby è morto all’età di 87 anni. La notizia della scomparsa di uno degli animatori più conosciuti in tutto il mondo è stata data da Fanpage citando il nipote: “Non ha mai smesso di creare e di scrivere, anche quando era molto vecchio“. Le cause della scomparsa sono naturali con la famiglia che ha preferito mantenere il massimo riserbo sul funerale che si svolgerà nelle norme previste per evitare la diffusione del contagio. Chi era Joe Ruby Nato nel 1933 a Los Angeles, la carriera Joe Ruby è iniziata nella Walt Disney prima di passare alla Hanna&Barbera dove si ... Leggi su newsmondo

