Vergine (Di giovedì 27 agosto 2020) “Amare noi stessi significa anche lasciare che gli altri ci amino. Uscire allo scoperto”. È un consiglio della poeta Irisa Yardenah, e te lo trasmetto giusto in tempo per l’inizio di una fase in cui potrai trarne beneficio. È sempre... Leggi Leggi su internazionale

fattoquotidiano : Il primo caso di caporalato in Lombardia [di Stefano Vergine] #FattoQuotidiano #edicola #26agosto - fattoquotidiano : Come può una delle discoteche più grandi d’Italia, capace di ospitare oltre 5mila persone ogni sera, aver un fattur… - oss_romano : #20agosto #anticipazioni Lettera di #PapaFrancesco alla Pont. Acc. mariana. Istituzione di un dipartimento per libe… - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Il peccato non lo ha potuto inquinare. Corpo santissimo da sempre e per sempre. Maria è la Santa Vergine delle vergini, pe… - donDeodato : RT @MonsDiBruno: È vergine nel corpo. Il corpo della Madre di Dio è vergine non solo perché mai è stato dato ad un solo uomo. Esso è vergin… -