Terremoto Marche, sisma di magnitudo 3.5: paura e panico tra i cittadini (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella notte di oggi, 27 agosto 2020, si è verificato un Terremoto di magnitudo 3.5 nelle Marche. La notizia è stata data dall'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata registrata a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km da Cerreto e l'ipocentro ad una profondità di 6 km. Il Terremoto è stato avvertito dalla popolazione nella zona a cavallo delle province di Ancona e Macerata, ma per fortuna al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Gli abitanti delle zone prossime all'epicentro hanno effettuato diverse chiamate ai Vigili del Fuoco, i quali si sono presentati sul posto per ispezionare la zona e prestare eventuale aiuto.

fanpage : Scossa di #terremoto nelle Marche - TgrRai : #Terremoto di magnitudo 3.5 alle 4:46 a Cerreto d'Esi, #Ancona. Scossa avvertita anche a Fabriano e in varie locali… - emergenzavvf : #24Agosto, 4 anni fa la scossa di #terremoto che colpì #Amatrice (RI) e le comunità vicine nelle Marche, in Umbria… - xtienimiconte : Ho scoperto dalle tendenze che ha dato una nuova scossa di terremoto nelle Marche, fortunatamente non ho sentito nu… - OmbraDuca : RT @dukana2: #Terremoto magnitudo 3.5 vicino #Ancona #Marche ...intanto, in #Basilicata, continuano a trivellare e reiniettare merda tossic… -