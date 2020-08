Svolta Ciarambino: attacca Salvini e Caldoro e punta al secondo posto (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La stretta di mano tra Caldoro e Salvini è una delle immagini più raccapriccianti di questa campagna elettorale. La Lega Nord non entrerà in Campania. Caldoro chieda scusa ai campani per averci provato e si ritiri dalle scene”. La campagna elettorale di Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania per il M5s, Svolta e accelera, e la dimostrazione è questo tweet, di attacco diretto e senza fronzoli nei confronti del centrodestra. Cosa è successo? Semplice: la Ciarambino sente che l’impresa storica è a portata di mano. Parliamo dell’ipotesi che circola ormai da giorni nei quartier generali dei principali ... Leggi su anteprima24

