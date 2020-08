Sampdoria: Ranieri, mi aspetto 'regali' da Ferrero (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 27 AGO - "Ferrero ? È il primo tifoso, nemmeno lui vuole soffrire. Mi aspetto dei regali e spero che riesca a farmeli". Così il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ai canali ... Leggi su corrieredellosport

apetrazzuolo : SAMPDORIA - Ranieri, mi aspetto 'regali' da Ferrero - MattiaGatti11 : RT @sampdoria: ?? #Ranieri: «Al lavoro per una #Sampdoria determinata» ?? - AnsaLiguria : Sampdoria: Ranieri, mi aspetto 'regali' da Ferrero. Tecnico, non dobbiamo più soffrire come l'anno scorso #ANSA - zazoomblog : Sampdoria Ranieri: “Senza tifosi è un calcio che non ha sapore” - #Sampdoria #Ranieri: #“Senza #tifosi - lubacicce : RT @it_samp: Video: '#Ranieri: «Al lavoro per una #Sampdoria determinata' -