Salerno, ultimi due spettacoli in programma al Teatro Verdi (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sabato 29 agosto il maestro Daniel Oren DIRIGERà l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno in arricchito dal magico violino di Vadin Repin. Il programma prevede l’esecuzione di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per violino in Sol maggiore, K216 e Sinfonia n. 40 in Sol minore, K 550 Il concerto Oren-Repin è il penultimo appuntamento della programmazione del Massimo Cittadino sotto le stelle. Il magnifico quadriportico arabo-normanno è il Teatro degli spettacoli che non è stato possibile svolgere nei mesi primaverili a causa della pandemia. Con il sostegno della Regione Campania, il Comune di Salerno, la Direzione Artistica del Teatro Municipale ... Leggi su anteprima24

