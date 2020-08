Roberta Ragusa è morta anche per l’anagrafe: adesso i figli possono ereditare i suoi beni (Di giovedì 27 agosto 2020) Roberta Ragusa è stata dichiarata morta. Deceduta anche per l’anagrafe. Se per lo Stato italiano lo era già, in quanto uccisa dal marito Antonio Logli la notte a cavallo fra il 13 e 14 gennaio 2012, il suo decesso adesso è ufficiale. Roberta Ragusa è morta anche per l’anagrafe: tribunale firma decreto La registrazione ufficiale della morte di Roberta Ragusa è stata firmata dal Tribunale. Una questione, questa, che era stata messa in evidenza dai figli della donna, Daniele e Alessia Logli, che non potevano accedere ai beni della madre. Il loro legale Linda Sozzi, aveva infatti spiegato l’incongruenza: “Malgrado ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Roberta Ragusa ufficialmente morta si sblocca leredità per i figli Alessia e Daniele - #Roberta #Ragusa… - CiaCecy : RT @leggoit: Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele - leggoit : Roberta Ragusa ufficialmente #morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele -