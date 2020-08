Quanti poliziotti ci sono voluti per fermare i contestatori di Salvini a Sapri? (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo le tensioni ad Agropoli di ieri in serata Matteo Salvini si è spostato a Sapri. Nella cittadina erano preannunciate proteste da giorni: Ma al contrario di quanto successo ad Agropoli durante il comizio serale del Capitano a Piazza San Giovanni non è volata una mosca. Come mai? Salvini oggi a Caserta ha detto che ieri sera c’erano 2mila persone ad ascoltarlo e che si è commosso per la grande affluenza in “un mercoledì di agosto”. Sapri (Salerno), mi avete commosso: una piazza come quella di stasera mi ripaga di tutto l’impegno che cerco di mettere e me la porterò sempre nel cuore GRAZIE! pic.twitter.com/B7z09GzAU1 — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) August 26, 2020 Eppure i contestatori ... Leggi su nextquotidiano

