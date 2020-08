Perché Tenet è un film perfetto in tempo di pandemia (Di giovedì 27 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=a9YE2jl 07w&feature=emb title Il nuovo film di Christopher Nolan – diciamolo subito: imperdibile – è appena uscito in sala e già si legge di tutto, tra pareri illustri e fiumi di commenti sui social. C’era da aspettarselo, non solo perché l’autore di suo si diverte a provocare lo spettatore con i suoi flussi di coscienza cinematografici puntualmente strutturati a rompicapo, contorti labirinti visivi in cui è esaltante smarrirsi ogni volta. Ma anche perché Tenet è, per una serie di motivi, il film più atteso del momento. La sua uscita – che negli Stati Uniti è slittata ancora al 3 settembre – è stata rimandata più volte a causa di una circostanza inedita e sulla carta impossibile, quasi al ... Leggi su wired

dariocruz73 : RT @belushivive: Quattrocentomila euro. Di mercoledì. D’agosto. Con non tutte le sale aperte ancora. Col caldo, le vacanze. Col distanziame… - lunigiana1972 : RT @belushivive: Quattrocentomila euro. Di mercoledì. D’agosto. Con non tutte le sale aperte ancora. Col caldo, le vacanze. Col distanziame… - reverof_os : RT @belushivive: Quattrocentomila euro. Di mercoledì. D’agosto. Con non tutte le sale aperte ancora. Col caldo, le vacanze. Col distanziame… - endymionsheart : Raga ma perché sto hype per Tenet? Mi so persa qualcosa?? - CantoniDc : @ImDaia_ Sei andata a Crema Gaia? Io sabato andrò a vedere Tenet a Melzo in sala Energia, credo che in quel caso ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Tenet «Tenet», gli 007 di Nolan «dribblano» il tempo per salvare il futuro del mondo Corriere della Sera