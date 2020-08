Nina Moric si scusa per l’atteggiamento di suo figlio Carlos: “Vergognati per quello che dici” (Di giovedì 27 agosto 2020) Nina Moric non ci sta. Già da qualche settimana la modella manifesta del disappunto in merito a quello che sta succedendo nella vita di Carlos Maria, suo figlio. E’ diventato maggiorenne e ha iniziato a usare ormai da mesi, i social molto più spesso. Ma nell’ultimo periodo, come fa notare anche sua madre, i contenuti postati sono molto cambiati. Prima lo vedevamo mentre faceva i compiti, mentre dava consigli, mentre parlava con Nina in diverse lingue ed era un figlio tenero e amorevole. Mai una parola fuori posto, mai la voce alzata. Oggi invece Carlos è finito nell’occhio del ciclone, dopo una frase bruttissima che ha usato in una delle sue stories. Nina, scioccata da questo atteggiamento, ha ... Leggi su ultimenotizieflash

