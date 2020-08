Montagna, scivola in Valfredda: 67enne recuperata dal Soccorso Alpino (Di giovedì 27 agosto 2020) Attorno alle 13 l’elicottero del Suem è stato inviato dalla Centrale del 118 in Valfredda, a circa 200 metri di distanza dal Rifugio Flora Alpina, per un’escursionista che, mentre percorreva una mulattiera con un’amica, era scivolata riportando un probabile trauma al bacino. Atterrati nelle vicinanze, tecnico di eliSoccorso ed equipe medica hanno prestato le prime cure a una 67enne di Campione d’Italia (Como) e l’hanno imbarellata. Tecnico e infermiere sono poi stati imbarcati in hovering dall’eliambulanza, che poi ha provveduto a recuperare medico e infortunata con un verricello di 20 metri ed è rientrata al San Martino.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

FlashEnnio : Antipasto delle notizie del Aug 26: “Turista scivola e muore durante una gita in montagna a Gressoney” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Turista scivola e muore durante una gita in montagna a Gressoney - Profilo3Marco : RT @repubblica: Turista scivola e muore durante una gita in montagna a Gressoney -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna scivola Turista scivola e muore durante una gita in montagna a Gressoney La Repubblica Recuperato l'anziano ferito dopo una caduta sul monte Dobis

E' stato recuperato dall'elisoccorso l'anziano rimasto ferito sul Monte Dobis dopo una caduta di circa venticinque metri lungo un pendio a quota 1000 di altitudine. L'uomo, di origini di Fusea ma resi ...

Incidente in montagna per l’ex deputato del Pd Luigi Bobba

Voleva salire alla Capanna Margherita in occasione dei 40 anni dalla sua costruzione, ma l’ex onorevole del Pd Luigi Bobba è invece rimasto vittima di un incidente. La caduta si è verificata sul ghiac ...

E' stato recuperato dall'elisoccorso l'anziano rimasto ferito sul Monte Dobis dopo una caduta di circa venticinque metri lungo un pendio a quota 1000 di altitudine. L'uomo, di origini di Fusea ma resi ...Voleva salire alla Capanna Margherita in occasione dei 40 anni dalla sua costruzione, ma l’ex onorevole del Pd Luigi Bobba è invece rimasto vittima di un incidente. La caduta si è verificata sul ghiac ...