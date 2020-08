Lo show di Melania e la notte di Pompeo (Di giovedì 27 agosto 2020) Valeria Robecco La first lady: "Donald ama il Paese". Il segretario di Stato punta a Usa 2024 Da ombra di Donald Trump ad anima istituzionale del partito, con un occhio al 2024. Mike Pence si propone in questa veste, più aderente alla recente tradizione del Grand Old Party, nella convention che oggi incorona ufficialmente Donald Trump come candidato repubblicano di Usa 2020. Il vice presidente, in passato spesso criticato per il suo ruolo apparentemente ridimensionato rispetto all'esuberanza del Comandante in Capo, lancia il ticket Gop per la conquista del secondo mandato, ma punta anche a proporsi al paese come la figura più solida per le elezioni che si terranno tra quattro anni. Pence porta la terza serata della convention a Fort McHenry, la fortezza ora monumento nazionale da dove gli americani difesero nel 1814 il porto di Baltimora nella guerra contro gli ... Leggi su ilgiornale

E se funzionasse? Se malgrado la rottura dell’antico galateo delle Convenzioni, il mescolare amministrazione pubblica con propaganda di partito come mai nessun candidato aveva osato fare, riducendo la ...

Trump che firma la grazia. Trump che dà la cittadinanza e fa diventare "americano" chi lo sognava. I poteri del presidente esposti in diretta. Il racconto della convention repubblicana è un format tv ...

