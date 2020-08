Le mascherine sono dannose per i bambini? Il Cts smentisce (Di giovedì 27 agosto 2020) Le mascherine sono dannose o no per i bambini? È un tema molto delicato su cui s’infiamma il dibattito in questi giorni importanti che precedono la riapertura delle scuole, a fronte però di un’impennata di casi, con livelli che raggiungono quelli di inizio maggio (anche se dal lato delle terapie intensive i dati non sono ancora allarmanti). Quindi, le mascherine sono dannose per i bambini o no? Andiamo a citare due posizioni diverse recentemente espresse dagli esperti. Le mascherine sono dannose per i bambini? Sì, dice l’infettivologo Bassetti La prima, che ha suscitato non poche polemiche, è quella formulata ... Leggi su termometropolitico

matteosalvinimi : Le uniche cose di cui si sta occupando sono gli insulti a Salvini, le mascherine e i banchi a rotelle... Spero che… - ilpost : Il governo deve ancora decidere molte cose, dagli autobus alle mascherine, ma ci sono già varie linee guida e proto… - Giorgiolaporta : Che bello il leader del #Pd mentre prende aperitivo senza #mascherina! Lo avete lanciato per loro… - marielSiviglia : Tanti auguri agli aspiranti suicidi consumatori di #mascherine. #sono l'orgoglio di #Elkann e #XiJinping ??? ?? - Maurizio101112 : RT @Massimi37634824: Io mi chiedo e normale tutto questo, se io con i miei amici giriamo senza mascherine ci obbligano a indossarla e poi c… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherine sono Coronavirus, mascherina in classe: gli esperti sono divisi Sky Tg24 CORONAVIRUS: ILARIA CAPUA si scaglia CONTRO CHI dice che il COVID non esiste più. Ecco cosa ha detto la VIROLOGA

ILARIA CAPUA si scaglia CONTRO CHI dice che il COVID non esiste piùIl CORONAVIRUS, oltre ad intasare nei mesi scorsi le terapie intensive, ha provocato “problemi” anche ai VIROLOGI che spesso viaggian ...

SAVIGLIANO/ Saliti a 3 i casi di nuovi positivi al Covid-19: il sindaco esorta a rispettare le norme

CUNEO CRONACA - Il sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio, sul canale Facebook del Comune ha riferito che l'Asl Cn1 ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19. "Ad oggi quindi - scrive il ...

ILARIA CAPUA si scaglia CONTRO CHI dice che il COVID non esiste piùIl CORONAVIRUS, oltre ad intasare nei mesi scorsi le terapie intensive, ha provocato “problemi” anche ai VIROLOGI che spesso viaggian ...CUNEO CRONACA - Il sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio, sul canale Facebook del Comune ha riferito che l'Asl Cn1 ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19. "Ad oggi quindi - scrive il ...