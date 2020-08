L’allarme Copasir: Pechino mira al porto e all’ex Ilva di Taranto (Di giovedì 27 agosto 2020) Il porto di Taranto e l’ex Ilva non smettono di essere nell’occhio del ciclone. Questa volta, però, la città pugliese non è al centro della cronaca per il noto dramma ambientale e per l’annosa vicenda Arcelor-Mittal, bensì per l’allarme lanciato dagli 007 italiani: Taranto sembrerebbe essere nelle mire di compagnie cinesi interessate agli impianti industriali … L’allarme Copasir: Pechino mira al porto e all’ex Ilva di Taranto InsideOver. Leggi su it.insideover

