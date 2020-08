Isola d’Elba, commerciante si rifiuta di indossare la mascherina: denunciato. «Io, portato via con la forza» (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)All’Isola d’Elba un commerciante di 43 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato. La sanzione arriva dopo che Mauro Morosi, questo il nome dell’uomo, si è rifiutato di indossare la mascherina contro il Coronavirus. «Pubblico questo post per spiegare quello che è successo ieri sera davanti al mio negozio, davanti a decine di testimoni», scrive Morosi su Facebook, descrivendo l’accaduto e documentando il tutto con un video in cui, circondato dalle forze dell’ordine, invita i presenti «a ribellarsi». «Come tutte le sere ero a fare il mio lavoro all’esterno del mio negozio sul lungomare di Marina di Campo», racconta il ... Leggi su open.online

