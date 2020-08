«Il Coronavirus non è scomparso… però sappiamo come comportarci» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il monito del DSS in vista della fine dell'estate e quindi della ripartenza di tutte le attività. Leggi su media.tio.ch

RegLombardia : #LNews Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A front… - you_trend : ?? #Coronavirus: tra i nuovi casi la percentuale di asintomatici è cresciuta rispetto a qualche mese fa ?? Tuttavia… - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - orizzontescuola : Coronavirus: responsabilità penali e civili di docenti e ATA. Non solo i Dirigenti vanno tutelati - LMtredici : #coronavirus bollettino #veneto 27.08 Nuovi casi 132 Guariti 68 Decessi 1 Ricoveri rispetto ore17 Positivi t.i.-1… -