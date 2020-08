Higuain Fiorentina, la pazza idea viola per l’attacco (Di giovedì 27 agosto 2020) Higuain Fiorentina, la pazza idea viola per l’attacco. La proposta del club fiorentino potrebbe convincere tutti pazza idea Fiorentina. Il club viola – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – vuole tentare il colpo in attacco, vista la posizione dell’attaccante argentino con la società bianconera. La Fiorentina – si legge – vorrebbe un aiuto economico da parte della Juventus: i bianconeri, stando alla proposta, dovrebbero pagare una parte dell’ingaggio. Non ci sono novità, ma eventualmente potrebbe essere un’operazione gradita da tutte le parti in causa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

