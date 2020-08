Harry e Meghan Markle: in libreria la versione italiana del memoir “Finding Freedom” (Di giovedì 27 agosto 2020) Dal 27 agosto arriva nelle nostre librerie Harry e Meghan. Libertà, il libro-memoir di Harry e Meghan Markle. Si tratta della versione italiana di Finding Freedom, uscito lo scorso luglio in tutto il mondo e scritto dai corrispondenti reali Omid Scobie e Carolyn Durand per HarperCollins (19.50 euro, 398 pp). Leggi anche › Harry e Meghan Markle: le 10 rivelazioni più scottanti del loro libro memoir “Finding Freedom” › Gelosie, rivalità tra fratelli, perfidi funzionari di corte: la soap ... Leggi su iodonna

