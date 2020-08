Golf, Europa vs Usa, ecco la sfida con quattro ex numeri uno (Di giovedì 27 agosto 2020) Non si disputerà nel 2020 la Ryder Cup in Winsconsin, appuntamento rimandato al 2021 per la tradizionale sfida tra Europa e Stati Uniti, ma il 22 settembre ci sarà qualcosa di simile con in campo ... Leggi su quotidiano

Roma, 27 agosto 2020 - Non si disputerà nel 2020 la Ryder Cup in Winsconsin, appuntamento rimandato al 2021 per la tradizionale sfida tra Europa e Stati Uniti, ma il 22 settembre ci sarà qualcosa di s ...

Roma, 27 agosto 2020 - Non si disputerà nel 2020 la Ryder Cup in Winsconsin, appuntamento rimandato al 2021 per la tradizionale sfida tra Europa e Stati Uniti, ma il 22 settembre ci sarà qualcosa di simile con in campo quattro ex numeri uno. (ANSA) - ROMA, 27 AGO - Uno show solidale, modello Ryder Cup, in scena a porte chiuse il 22 settembre, tre giorni prima di quando sarebbe dovuta iniziare la super sfida del Wisconsin tra Stati Uniti e Europa.