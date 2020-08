Firenze: al Giardino di Boboli prosegue con Daniele Rustioni il ReGeneration Festival (Di giovedì 27 agosto 2020) Il clou è il concerto, alle 20.30 nel Prato delle Colonne, dell'Orchestra Giovanile Italiana diretta da Daniele Rustioni, solista la giovane e brava violoncellista Erica Piccotti, ma gli eventi iniziano alle 19 e proseguono fino a tarda notte Leggi su firenzepost

FIRENZE – Quattro serate a ingresso libero – tra opera, concerti sinfonici, jazz e cameristici – per 500 spettatori a sera; il tutto curato dai giovani produttori inglesi del New Generation Festival: ...Incendio doloso dopo mezzanotte in via del Giardino Botanico. Vandalismi e altri episodi simili in questi mesi in via San Nicolao LUCCA. Adesso la misura è colma. Perché il tratto di strada che va da ...