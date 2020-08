F1, a Spa sotto la pioggia? Leclerc: 'Con l'acqua tutto è possibile' (Di giovedì 27 agosto 2020) Gara soleggiata, nuvolosa o con la pioggia che portò al contatto Schumacher e Coulthard nel 1998? A Spa l'incertezza meteo regna sempre sovrana. E se il GP del Belgio si corresse sul bagnato tutto può ... Leggi su gazzetta

Diciotto vittorie nel Gran Premio del Belgio. Per la Ferrari un appuntamento dalla tradizione straordinariamente favorevole ma nemmeno la propria imbattibilità a Spa-Francorchamps nelle due ultime sta ...Segui la diretta del Gp del Belgio F1 2020, grazie al servizio F1 Live di CircusF1.com. In diretta dal circuito di Spa-Francorchamps in Belgio, gratis per voi Live Timing, posizioni, commenti scritti ...