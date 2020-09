DJI presenta il sistema cardanico pieghevole per smartphone OM4 con supporto magnetico (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo una serie di notizie flash dei giorni scorsi, il DJI ha presentato ufficialmente il DJI OM4: un sistema cardanico pieghevole a 3 assi per smartphone con una serie di funzioni intelligenti e un nuovo sistema di montaggio magnetico “quick-snap” per il vostro smartphone in modo da non dover armeggiare ogni volta che volete usarlo. Qui il link diretto al sito per tutte le specifiche e per acquistarlo. Il DJI OM4 è il successore dell’Osmo Mobile 3, ma non preoccupatevi, il DJI ha fatto molto di più che rebrandizzare questa lineup accorciando il nome: il cambiamento più ovvio è l’aggiunta di un sistema di montaggio magnetico “quick-snap” che ... Leggi su fotografareindigitale

