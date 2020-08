Bayern Monaco, Rumenigge allontana Messi: “Non fa parte della nostra filosofia” (Di giovedì 27 agosto 2020) La voglia di Lionel Messi di lasciare il Barcellona ha scatenato i tifosi di tutto il mondo.Diversi i club potenzialmente in grado di sopperire allo stipendio del campione argentino che potrebbe liberarsi dal club blaugrana a parametro zero. Si parla in primis di Manchester City con l'Inter che resta alla finestra e spera, intanto si è tirato fuori il Bayern Monaco. A confermarlo le parole del CEO dei bavaresi, Karl-Heinz Rumenigge, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport."Non possiamo pagare un giocatore di quella dimensione. Non fa parte della nostra politica e della nostra filosofia. Sentire che Messi può lasciare il Barcellona mi mette anche un po’ di tristezza. Ha scritto la storia del ... Leggi su mediagol

