Basket Nba, LeBron James: “Tocca a noi fare la differenza, il vostro voto è più di un voto” (Di giovedì 27 agosto 2020) La stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, si è posta sin dall’inizio in prima fila nella lotta contro il razzismo e le ingiustizie sociali che avvengono negli Stati Uniti. Dopo l’aggressione perpetrata dalla polizia del Wisconsin ai danni di Blake, il cestista ex Heat e Cavaliers, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, ha invitato tutta la popolazione statunitense a fare la propria parte per riuscire a cambiare l’andamento delle cose negli USA: “I cambiamenti non avvengono solo parlando, ma con le azioni e devono avvenire ADESSO. Tocca a noi fare la differenza. Insieme. Per questo il vostro voto e’ piu’ di un voto”. Leggi su sportface

