Barcellona, il presidente Bartomeu pronto a dimettersi: ma prima Messi deve ‘metterci la faccia’ (Di giovedì 27 agosto 2020) Leo Messi vuole lasciare il Barcellona, una notizia shock per tutti gli appassionati di calcio, specialmente per i tifosi blaugrana. I supporter catalani sono insorti sui social e nelle manifestazioni al Camp Nou, chiedendo a gran voce le dimissioni del presidente Bartomeu. Il numero 1 del club vicecampione di Spagna, secondo l’emittente catalana Tv3, sarebbe anche disposto a rassegnare le dimissioni, ma prima vuole che Messi ‘ci metta la faccia’, ovvero che la ‘Pulce’ dichiari apertamente che vuole lasciare il Barcellona di sua volontà e che il club abbia fatto di tutto per trattenerlo e nulla per invogliarlo ad andarsene.L'articolo Barcellona, il presidente Bartomeu ... Leggi su sportfair

