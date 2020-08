Ballando con le Stelle 2020: Ecco le Coppie che Scenderanno in Pista! (Di giovedì 27 agosto 2020) Ballando con le Stelle 2020, dopo lo stop e il rinvio a causa del lockdown, è pronto ad accendere i riflettori sulla quindicesima edizione. Ecco le Coppie che vedremo in gara (oltre alla già preannunciata Elisa Isoardi). Ballando con le Stelle, il programma dedicato al ballo e che, come nelle edizioni precedenti, avrà Milly Carlucci nelle vesti di padrona di casa, è finalmente pronto a scaldare i motori e ad accendere i riflettori sulla sua pista dopo lo stop, e il successivo rinvio, a causa del lockdown per la pandemia di Coronavirus. La quindicesima edizione, che partirà sabato 12 settembre 2020 su Rai Uno, come preannunciato vedrà Elisa Isoardi, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, in coppia con ... Leggi su uominiedonnenews

