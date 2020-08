A La Maddalena arriva il contributo per le imprese che assumono (Di giovedì 27 agosto 2020) , Visited 132 times, 145 visits today, Notizie Simili: Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Dall'Imu ai contribuiti, la risposta del Comune di… Voucher di 6mila ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena arriva

Gallura Oggi

È possibile per un cortometraggio, un‘opera prima, essere un gioiello di redivivo neorealismo italiano contemporaneo? Assolutamente si. Questo infatti, è Sufficiente il corto per la regia di Maddalena ...Sindaci di La Maddalena, Ploaghe e Macomer contro l'apertura delle loro Rsa ai positivi al Covid e ai loro "contatti stretti" che devono restare in isolamento. I primi cittadini restano perplessi risp ...