Xiaomi lancia un umidificatore smart per casa e ufficio a 20 euro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Xiaomi lancia Mijia smart Humidifier, un umidificatore smart per casa e ufficio con serbatoio da 4 litri al prezzo di circa 20 euro L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

POCO X3 sta arrivando: certificato FCC con 5160 mAh e 64 Megapixel

Il marchio POCO diventa sempre più popolare e dopo i modelli X2 e F2 Pro sta per lanciare un altro smartphone sul mercato. Si tratta del POCO X3, che ha ricevuto proprio in queste ultime settimane le ...

Xiaomi lancia un PC da gaming dal design futuristico a poco più di 200 euro in Cina

Xiaomi è un'azienda che in Italia si è fatta conoscere soprattutto per il rapporto qualità/prezzo dei suoi smartphone. Tuttavia, gli appassionati del brand sanno bene che in realtà la società cinese m ...

