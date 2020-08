Vertice scuola, il ministro Bonetti: 'Non è stato un fallimento ma un dialogo' (Di mercoledì 26 agosto 2020) commenta L'incontro governo-Regioni sulla scuola 'non è stato un fallimento ma un dialogo'. Lo afferma il ministro della Famiglia Elena Bonetti a Tgcom24 spiegando che 'va costruito un percorso che ha più soggetti responsabili coinvolti sia a livello del governo, sia delle Regioni. Poi ci sarà il livello comunale, i sindaci, i dirigenti ... Leggi su tgcom24.mediaset

ROMA (ITALPRESS) - Nessuna intesa al termine del vertice tra Governo e Regioni in vista della riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre. Sul tavolo la questione dei trasporti che resta uno ...In arrivo i banchi monoposto, ma "il tema che desta più preoccupazione è quello dei trasporti: a oggi non ci sono soluzioni sostenibili né per il Trasporto Pubblico Locale, né per quello Scolastico" d ...