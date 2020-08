Tragedia nei campi: trattore si ribalta, muore un uomo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Manciano, Grosseto,, 26 agosto 2020 - Tragedia nei campi in provincia di Grosseto . Un uomo di 78 anni è morto nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. E' accaduto in una zona agricola ... Leggi su lanazione

emme10738873 : @Urielbertolami E da queste poche parole si intuisce la profondità della destra e l’inconsolabile tragedia che hai… - Sognatr31027083 : RT @GiorgiaMeloni: Oggi ricordiamo le vittime del terremoto del Centro Italia. A distanza di 4 anni da quella tragedia, continuiamo a batt… - andreamagro74 : RT @pd_verona: Comune ed Acque veronesi facciano partire con urgenza i lavori di adeguamento nei quartieri. Non si aspetti la tragedia. htt… - pd_verona : Comune ed Acque veronesi facciano partire con urgenza i lavori di adeguamento nei quartieri. Non si aspetti la trag… - wesud_news : Tragedia nei cieli della Calabria, precipita aereo turismo: due sessantaseienni le vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nei

Vercelli è sgomenta per la tragedia dell’aria che ci ha portato via Tonino Greppi e Roberto Savio, entrambi 66enni (Savio era diventato nonno da soli due mesi), morti questa mattina sul Piper dell’Aer ...Marcella non doveva essere lì. Non era la sua serata, non era la sua festa. Ma decise di andarci lo stesso perché certe occasioni capitano una volta nella vita e bisogna prenderle al volo. Anche mamma ...