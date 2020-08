Sul voto utile cinquestelle compatti: 'Emiliano non ci fai paura'. Laricchia: 'Di Maio sostiene noi e lo dimostrerà' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Covid, Emiliano sul ritorno a scuola: 'Se 5 o 6 alunni vogliono fare lezione da casa meno rischi assembramenti' 26 agosto 2020 Le ultime dichiarazioni di Emiliano , una tra tutte quelle sul voto ... Leggi su foggiatoday

ItalyMFA : ??#Referendum2020???Gli elettori sono chiamati ad approvare o respingere la riforma costituzionale in materia di ridu… - ItaliaViva : 'Sul referendum Italia viva lascerà libertà di voto' @davidefaraone - F_DUva : Sul tema coalizioni @luigidimaio interpreta la visione che la maggioranza degli iscritti al @mov5stelle ha manifest… - rob_arci : RT @VIGELLI: @GuidoAnzuoni @danieledv79 @piercamillo @ItaliaViva Il voto sul referendum è libera espressione del cittadino, attraverso cono… - Claudio61372742 : @tuttobiciweb_it Mi scusi potrebbe essere più chiaro sul voto dato a Cassani ? Magari abbiamo visto una gara divers… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul voto

Metropolis

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ottiene il suo primo voto da quella che sembra essere la prima recensione internazionale in assoluto per il gioco di Bandai Namco, da parte di Famitsu. NOTIZIA d ...Il governatore Michele Emiliano «se ne faccia una ragione: nessuno del M5s vuole un'alleanza con chi ha fatto tanto male per la nostra Regione. E nessuno mi ha mai fatto alcun tipo di richiesta in tal ...