Scuola, confronto tra governo e regioni. I governatori: “No alle mascherine in classe” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – E’ iniziato poco dopo le 11, in videoconferenza, il vertice tra governo e regioni sulla scuola: al centro della riunione le linee guida per la ripartenza delle lezioni e il trasporto. Da sciogliere alcuni nodi sanitari sul distanziamento di un metro (negli scuolabus), la misurazione della temperatura e l’uso della mascherina in classe. Leggi su dire

