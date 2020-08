Roadshow dei Vini dell’Alto Adige 2020: il Consorzio porta la montagna in otto città (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Consorzio Vini Alto Adige percorrerà oltre 6 mila chilometri per raggiungere Milano, Roma, Firenze, Bologna e Napoli, Palermo, Ferrara e Genova, partendo da Bolzano. otto tra le maggiori città d’Italia verranno quindi coinvolte nel Roadshow dei Vini dell’Alto Adige, una serie di appuntamenti pensati dal Consorzio “per raggiungere gli operatori del settore”, persi di vista a causa dell’annullamento di molti eventi di settore. Scegli la tua città e prenota: Milano Roma Firenze Bologna Napoli Palermo Ferrara Genova “Abbiamo scelto di dare un segnale all’Italia: l’Alto Adige c’è ed è pronto a rimboccarsi le maniche e a macinare ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Roadshow dei

WineMag.it

A seguito di una campagna di beneficienza di successo su Cameo, il regista di Jay & Silent Bob Reboot, Kevin Smith, ha creato un servizio, Keveeeo, progettato per dare ai suoi fan la possibilità di o ...IL PATTO PER L’EXPORT – Roadshow virtuale in 10 tappe Piemonte e Valle d’Aosta: lunedì 31 agosto, ore 16.00 – 17.30 l Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia ICE e ...