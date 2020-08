Puyo Puyo Tetris 2 disponibile in pre-order (Di mercoledì 26 agosto 2020) In arrivo l’8 dicembre, preparati a scendere in campo ancora una volta in Puyo Puyo ™ Tetris ® 2 su Nintendo Switch, Xbox One, inclusa Xbox Series X e PlayStation®4, con la versione PlayStation®5 in arrivo alla fine del 2020 !Impila, incatena e combina fino alla vittoria nell’incontro definitivo di due leggende dei puzzle game! Prenota ora e preparati ad attraversare dimensioni e sperimentare mondi nuovi di zecca durante le vacanze natalizie, con l’uscita per PC su Steam all’inizio del 2021. In Puyo Puyo Tetris 2, i giocatori sperimenteranno una nuova esilarante storia con un cast eclettico di personaggi in modalità Avventura e svilupperanno nuove strategie di gioco ... Leggi su gamerbrain

