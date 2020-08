Navalny, telefonata Conte-Putin. Il capo del Cremlino: “Accuse frettolose sono inaccettabili” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto nel pomeriggio di oggi una lunga conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Al centro dei colloqui la pandemia di Covid-19, della Bielorussia del caso Navalny e delle relazioni bilaterali, ma anche la situazione in Ucraina orientale e in Libia. A proposito del caso di Alexei Navalny, secondo quanto rende noto il servizio stampa del Cremlino, Putin ha “sottolineato che le accuse frettolose e infondate” sul ricovero del leader d’opposizione russo “sono inaccettabili” e che la Russia “è interessata a un’indagine approfondita e obiettiva su tutte le circostanze di ciò che è accaduto”. Nella ... Leggi su tpi

Premier Giuseppe Conte e il Presidente della Russia Vladimir Putin (LaPresse, 2020) Nel pomeriggio di oggi il Premier Giuseppe Conte ha sentito telefonicamente il Presidente della Russia Vladimir Puti ...Il comunicato del Cremlino precisa che la telefonata a Putin è partita da Conte, e non viceversa. Mosca chiede a Roma di non interferire in Bielorussia e nel caso Navalny. Ma nel comunicato di Palazzo ...