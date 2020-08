Napoli, San Paolo con il 10% di pubblico? Rischio di assembramenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Sottosegretario al Ministero della Salute Sandra Zampa è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss parlando della riapertura degli stadi e degli azzurri. “Mi sembra che quella scelta dal Napoli a Castel di Sangro sia una strada percorribile. Tutti sanno cosa è accaduto dove sono state fatte le deroghe e riaprendo le discoteche senza trasformarle in un’altra possibilità. Si potevano aprire, ma bisognava trasformarle in luoghi all’aperto dove si ascolta la musica, ma al tavolino, distanziati. Il Covid non è mai andato via, è sempre stato attivo. Ciò che resta certo è che continua a circolare. E poi, che la carica virale sia più bassa è tutto da dimostrare. Tutto quello che si può fare è avere il distanziamento. Ci sono momenti della vita che bisogna fare il meglio che si ... Leggi su calciomercato.napoli

Il Sottosegretario al Ministero della Salute Sandra Zampa è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss parlando della riapertura degli stadi e degli azzurri. “Mi sembra che quella scelta dal Napoli a Ca ...

Coronavirus, Napoli tra le città più colpite. In Campania 138 nuovi casi

Il contagio, di ritorno o meno, non si ferma in Campania, facendo salire il numero dei positivi in un solo giorno a 138, il più alto della giornata a livello nazionale dopo il Lazio che giunge a 143 e ...

