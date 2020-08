Napoli, Giuntoli: «Dobbiamo lavorare sulle nostre forze. Gattuso è contento di Lozano» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il direttore sportivo del Napoli ha parlato in conferenza stampa Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi di mercato. «Nel girone di ritorno abbiamo fatto bene non solo con i nuovi, ma con un atteggiamento di tutta la squadra. Non sempre col mercato si può lavorare per migliorare delle cose, non basta mettere uno che ha contrasto, corsa e palleggio, altrimenti bisognerebbe prenderlo dal Real Madrid. Tutti vogliamo tutto, ma Dobbiamo lavorare sulle nostre forze economiche che sono incredibili per quanto abbiamo investito. Abbiamo fatto un girone di ritorno importante, poteva essere importantissimo con delle motivazioni che poi inconsciamente sono venute ... Leggi su calcionews24

