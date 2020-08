Milan, Kjaer: «Dobbiamo proseguire sulla strada tracciata a fine stagione» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della nuova stagione di Serie A Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della nuova stagione di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate alla televisione ufficiale del club rossonero: «Siamo pronti per ricominciare. Abbiamo ricaricato le pile. Dobbiamo proseguire sulla strada tracciata alla fine della scorsa stagione. Vogliamo fare tanti punti, speriamo che sia una stagione interessante» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Alessan34958222 : RT @SimoneCristao: #Kjaer: 'Ricaricate le pile. Speriamo sia stagione interessante' #Scaroni: 'Felice se Milan continuasse a giocare come… - GurzoBahri : RT @SimoneCristao: #Kjaer: 'Ricaricate le pile. Speriamo sia stagione interessante' #Scaroni: 'Felice se Milan continuasse a giocare come… - Mills_______ : RT @SimoneCristao: #Kjaer: 'Ricaricate le pile. Speriamo sia stagione interessante' #Scaroni: 'Felice se Milan continuasse a giocare come… - SchiroTheBabe : RT @SimoneCristao: #Kjaer: 'Ricaricate le pile. Speriamo sia stagione interessante' #Scaroni: 'Felice se Milan continuasse a giocare come… - Mirco_983 : RT @SimoneCristao: #Kjaer: 'Ricaricate le pile. Speriamo sia stagione interessante' #Scaroni: 'Felice se Milan continuasse a giocare come… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kjaer Milan, Kjaer: “Siamo pronti. Vogliamo fare tanti punti” MilanLive.it Kjaer: “Dobbiamo fare tanti punti, speriamo sia una grande stagione”

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan TV prima dell’allenamento a Milanello. Ecco quanto detto sulla nuova stagione: “Siamo pronti per ricominciare. Abbiamo ricaricato le pile. Dobbiamo prosegu ...

Milan, Kjaer: “Siamo pronti. Vogliamo fare tanti punti”

Simon Kjaer è stata una delle note più liete della seconda parte di stagione. Il difensore danese ha parlato ai microfoni di Milan TV. Simon Kjaer è stato intervistato da Milan TV all’arrivo a Milanel ...

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan TV prima dell’allenamento a Milanello. Ecco quanto detto sulla nuova stagione: “Siamo pronti per ricominciare. Abbiamo ricaricato le pile. Dobbiamo prosegu ...Simon Kjaer è stata una delle note più liete della seconda parte di stagione. Il difensore danese ha parlato ai microfoni di Milan TV. Simon Kjaer è stato intervistato da Milan TV all’arrivo a Milanel ...