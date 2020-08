Messi via dal Barcellona, la Carrarese fa sognare i tifosi… ma per poco (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia bomba dell'addio di Lionel Messi dal Barcellona ha mandato in tilt ogni tipo di media. Giornali, tabloid e social network sono stati intasati dalle reazioni su quello che sarà un divorzio tra uno dei club più importanti al mondo e il giocatore più forte di sempre. Tante le squadre che adesso sognano il grande colpo e tra queste anche una decisamente inattesa. La Carrarese...Messi: sogno della Carrarese... ma per pococaption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="578" Messi, Getty Images/captionLa società che milita in Serie C ha voluto commentare la notizia dell'addio di Messi dal Barcellona. Un semplice e ironico tweet che per pochi istanti ha fatto sognare i tifosi. "A ... Leggi su itasportpress

MarcoBarzaghi : Dall'Argentina Tyc Sports fa sapere che Messi ha comunicato al Barcellona la sua volontà di andare via e utilizzare… - capuanogio : Conferme anche dalla stampa catalana: #Messi non prenderà parte ai test e non si allenerà già in questo fine settim… - tuttosport : ?? 'Incredibile #Messi! Ha comunicato al #Barcellona che vuole andare via' ?? - Palvinismo1 : @lagoldoninuda Ronaldo andato via dopo 4 Champions vinte Messi andato via dopo l'umiliazione più grande della storia del club - oasisitalia : News da -